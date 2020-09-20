Тихановская отказалась считать себя будущим президентом

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась считать себя будущим главой государства. Соответствующее заявление она сделала в интервью РБК.

«Моя предвыборная программа состояла из трех пунктов, самый основной из которых — повторные выборы, честные и прозрачные, и открытые. И уже на этих выборах будет выбран президент», — пояснила Тихановская.

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По ее мнению, это будет сильный лидер, с которым «господин [Владимир] Путин нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить».

Ранее в сентябре Тихановская заявила, что нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко получит личные гарантии безопасности, если добровольно откажется от своего поста. Она пообещала, что политик получит «даже больше», отметив при этом, что в данном вопросе будет учитываться мнение всех граждан республики.

По итогам президентских выборов в Белоруссии, прошедших в августе, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, а Тихановская — свыше 10 процентов. После этого по всей стране начались акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко и проведения нового, честного голосования.