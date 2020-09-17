Тихановская создаст санкционный список

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская работает над санкционным списком, в который планируется включить силовиков, разгонявших протесты. Об этом сообщает Euroradio в своем Telegram-канале.
Список решено назвать «списком Тарайковского» по имени погибшего 10 августа в Минске 34-летнего протестующего Александра Тарайковского.
«В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными (...). Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США», — сказала Тихановская.
Она отметила, что для «идентификации виновных» оппозиционеры работают с правозащитниками и активистами. Тихановская добавила, что после опубликования списка он будет постоянно расширяться. «Я предлагаю силовикам остановить насилие и перейти на сторону белорусского народа. В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания», — резюмировала она.
Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокий разгон демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.