Члену президиума белорусского оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой предъявили обвинение, передает БЕЛТА.

Обвинение предъявлено по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и сети интернет».

«Она содержится под стражей. Расследование продолжается», — сообщили в Следственном комитете республики.

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. На следующий день власти заявили, что оппозиционерка была задержана при попытке бежать на Украину. Сама Колесникова утверждает, что белорусские силовики угрожали вывезти ее из страны «живой или по частям», и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться в республике.

Мария Колесникова стала первым подозреваемым по делу о попытке захвата власти, которое было возбуждено по факту создания Координационного совета. Адвокат оппозиционерки рассказала, что ее здоровье резко ухудшилось во время ареста.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 16 сентября анонсировала создание санкционного «списка Колесниковой».