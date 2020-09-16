Тихановская рассказала о санкционном «списке Колесниковой»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании санкционного «списка Колесниковой», названного в честь члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию LB.ua.

На вопрос о том, появится ли в будущем санкционный «список Колесниковой», бывший кандидат в президенты республики дала положительный ответ. «Да, конечно, появится», — сказала она.

Тихановская рассказала, что перед оппозицией республики на данный момент стоит очень много задач, в том числе решение ситуации не только с арестованной Колесниковой, но и с другими политзаключенными. Она также подчеркнула, что изначально оппозиция рассчитывала на диалог власти и народа, однако действия президента Белоруссии Александра Лукашенко показали, что «нужны более радикальные шаги», одним из которых может быть создание санкционного списка.

12 сентября стало известно, что Колесникову внезапно перевели в другой СИЗО. Изначально лидер белорусской оппозиции содержалась в СИЗО номер 1 на улице Володарского в центре Минска.

О задержании Колесниковой стало известно 8 сентября, через сутки после ее похищения в центре Минска. По версии властей республики, она вместе с еще двумя членами Координационного совета оппозиции пыталась сбежать на Украину к сестре, но на границе их поймали. Украинская сторона заявила, что попытка бегства — инсценировка, в действительности противников власти пытались насильно депортировать, но Колесникова разорвала свой паспорт, чтобы остаться в стране.