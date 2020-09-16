Лукашенко раскрыл содержание переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл содержание переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

По словам белорусского президента, стороны обсуждали в основном экономические вопросы. В частности, речь шла о вопросах энергетики, взаимном доступе на рынке и переориентации грузопотока Белоруссии из портов Прибалтики в Санкт-Петербург.

Кроме того, Лукашенко предложил и дальше проводить совместные учения несмотря на реакцию третьих стран. Также он рассказал о предоставленном российской стороной кредите. «Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год», — объяснил он.

14 августа в резиденции «Бочаров ручей» президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой. Переговоры проходили в формате один на один. В ходе встречи российский лидер заявил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США. Кроме того, лидеры двух стран договорились снять резерв силовиков, созданный Россией для помощи Белоруссии.

После состоявшихся переговоров Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле Александра Лукашенко признают легитимным президентом. Также он добавил, что в России «ценят и любят» всех граждан Белоруссии, вне зависимости от того, поддерживают они Лукашенко или нет.

Встреча Путина и Лукашенко проходила на фоне протестов в Белоруссии, которые продолжаются после президентских выборов в республике. Демонстранты выражают несогласие с официальными результатами голосования и требуют отставки Лукашенко.