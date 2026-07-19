Названа причина смерти Сергея Шолохова

Starhit: Причиной смерти телеведущего Шолохова мог стать рак

Причиной смерти телеведущего Сергея Шолохова мог стать рак. Об этом сообщил изданию Starhit источник из киносообщества.

По словам инсайдера, с онкологическим заболеванием телеведущий боролся несколько лет. Сейчас близкие занимаются организацией похорон, которые должны пройти в Петербурге. Предварительно, Шолохова похоронят на Смоленском кладбище рядом с женой, публицистом Татьяной Москвиной.

Сам Шолохов рассказывал, что тяжело переживал смерть жены, а его друзья признавались, что после кончины Москвиной он стал чаще болеть.

О смерти 67-летнего Шолохова стало известно 18 июля. Он был лауреатом конкурса прессы «Золотое перо — 96» в номинации «Журналист года» и академиком киноакадемии «Ника». Популярность телеведущему принесла работа в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо», позже он выпустил авторскую программу «Тихий дом».