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16:24, 19 июля 2026Интернет и СМИ

Названа причина смерти Сергея Шолохова

Starhit: Причиной смерти телеведущего Шолохова мог стать рак
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Причиной смерти телеведущего Сергея Шолохова мог стать рак. Об этом сообщил изданию Starhit источник из киносообщества.

По словам инсайдера, с онкологическим заболеванием телеведущий боролся несколько лет. Сейчас близкие занимаются организацией похорон, которые должны пройти в Петербурге. Предварительно, Шолохова похоронят на Смоленском кладбище рядом с женой, публицистом Татьяной Москвиной.

Сам Шолохов рассказывал, что тяжело переживал смерть жены, а его друзья признавались, что после кончины Москвиной он стал чаще болеть.

О смерти 67-летнего Шолохова стало известно 18 июля. Он был лауреатом конкурса прессы «Золотое перо — 96» в номинации «Журналист года» и академиком киноакадемии «Ника». Популярность телеведущему принесла работа в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо», позже он выпустил авторскую программу «Тихий дом».

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