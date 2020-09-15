Белорусская оппозиция захотела четыре миллиарда долларов от Евросоюза

Белорусская оппозиция считает, что в случае смены власти страна может получить от Евросоюза четыре миллиарда долларов в качестве финансовой помощи. Об этом заявил член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко в ходе видеоконференции, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем [от Евросоюза] фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Беларуси», — сказал Латушко.

Оппозиция хотела бы, чтобы это был пакет мер. «Не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3-4 миллиардов», — заявил Латушко и добавил, что это «оценки сравнительного характера».

Белоруссия также нуждается в реструктуризации долгов, долгосрочных кредитных ресурсах и помощи Европы в проведении экономических реформ, отметил оппозиционер.

14 сентября президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Деньги пойдут на погашение долга и рефинансирование прошлых займов.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко нелегитимен, поэтому любые соглашения с ним не имеют силы и будут пересмотрены после смены власти в республике.

По данным ЦИК, на президентских выборах 9 августа Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые идут уже шестую неделю.