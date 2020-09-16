Тихановская заявила о финансировании Россией разгонов протестующих

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью LB.ua заявила, что российский кредит в 1,5 миллиарда долларов пойдет на финансирование разгонов протестующих.

«Почему возникают вопросы относительно выделенных Россией денег? Потому что все эти деньги идут в Белоруссию не на что-то крайне необходимое нашей стране, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа», — сказала она.

По ее словам, эти средства будут направлены на «военные действия» против белорусов. Тихановская отметила, что Россия поддержала «агрессивные действия» президента Александра Лукашенко. Белорусские власти уже собрались закупать бронежилеты. «От кого они собираются защищаться? У кого оружие? У ОМОН, у власти оружие. С помощью этих денег Россия могла бы закрыть какие-то свои внутренние вопросы, а не отдавать их на агрессивные действия против мирных белорусов», — добавила оппозиционерка.

Тихановская также оценила вероятность ввода российских войск в Белоруссию и пообещала Лукашенко личную безопасность и «даже больше» в случае его добровольного ухода с президентского поста.

14 сентября президент России Владимир Путин на встрече с Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, который пойдет на погашение долга и рефинансирование прошлых займов.

В Белоруссии шестую неделю проходят массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых и честных президентских выборов.