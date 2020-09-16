Лукашенко констатировал конец времени митингов и баррикад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что время митингов и баррикад в республике закончилось. Его слова приводит БЕЛТА.

«Необходимо продолжить созидание, движение вперед через разумные перемены и реформы, о которых мы говорим», — констатировал он.

Лукашенко также заявил, что за время протестов он осознал, что его окружают надежные люди, никто из которых «даже не дрогнул». Он подчеркнул, что в ходе протестов оппозиция не смогла уничтожить основной внешнеполитический бренд страны — ее стабильность. «Все это время остальная страна жила и живет своей повседневной жизнью. Мы не стоим на месте, мы постоянно в движении. Не понимаю, какие еще нужны перемены. Надо просто ускоряться», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко предрек стране отрезвление. Он уверен, что оно наступает всегда, но «главное, чтобы не было поздно». По его мнению, через это отрезвление проходят все страны, в которых были попытки цветных революций.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Многие жители республики не признали итогов голосования. С вечера 9 августа в стране начались массовые протесты. Для разгона митингующих силовики Белоруссии применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты.