Лукашенко предрек отрезвление Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек стране отрезвление. Его слова передает БЕЛТА.

Он уверен, что оно наступает всегда, но «главное, чтобы не было поздно». По его мнению, через это отрезвление проходят все страны, в которых были попытки цветных революций.

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Также Лукашенко обвинил белорусскую молодежь в невежестве. «Да, они не могут знать всех невзгод лихих девяностых. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее», — сказал он.

Лукашенко призвал молодежь помнить, что «жизнь не ролик в интернете, назад не отмотаешь».

Ранее 10 сентября Лукашенко сказал «по-мужски», что не отдаст и не бросит власть, поскольку на пост президента его избрал народ.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, ими управляют из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.