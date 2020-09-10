Лукашенко «по-мужски» пообещал не отдавать власть

Президент Белоруссии Александр Лукшашенко лично представил нового генерального прокурора Андрея Шведа и выступил перед работниками ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал», — пообещал он.

8 сентября Лукашенко заявил о намерении провести новые выборы президента. «Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские», — пояснил политик.

Ранее он допустил, что новые выборы возможны, но только после того, как появится новая Конституция: «Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!».

Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из Конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.