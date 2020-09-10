Колесникову допросят по делу о попытке захвата власти

Члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову вызвали в Следственный комитет (СК) Белоруссии на первый допрос в качестве подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти в стране. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия».

«Следователь вызвал ее на допрос, я еду в СИЗО, где находится Мария», — сообщила журналистам ее адвокат Людмила Казак.

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На вопрос о том, намерена ли Колесникова давать показания, адвокат ответила: «Я еще не знаю, посмотрим».

Ранее Колесникова была объявлена подозреваемой по делу о попытке захвата власти в стране. По словам Казак, лидер оппозиции подвергалась угрозам физической расправы со стороны силовиков. Сама Колесникова расценила происходящее с ней как похищение.

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. На следующий день власти заявили, что она пыталась покинуть страну, но была задержана. Соратники Колесниковой утверждают, что она сопротивлялась насильственному выдворению из страны и порвала свой паспорт.

Из семи членов президиума Координационного совета шестеро либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.