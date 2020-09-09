Стало известно об угрозах Колесниковой в МВД Белоруссии

Арестованная член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова подверглась угрозам в здании МВД Белоруссии. Об этом стало известно ее адвокату Людмиле Казак, передает «Интерфакс».

По словам адвоката, Колесникова столкнулась с угрозами физической расправы. При этом не уточняется, кто именно угрожал оппозиционерке. По словам адвоката, на теле Колесниковой есть ушибы, в СИЗО ей оказывали медпомощь, так как ее беспокоило сердце.

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Колесникова считает, что происходящее с ней в последние дни можно расценивать как похищение. Она намерена установить всех виновных в ее похищении и насильственном вывозе на границу. Как пояснила Казак, Комитет государственной безопасности Белоруссии добивался добровольного отъезда Колесниковой из страны, после отказа ее насильно доставили на границу с Украиной.

Ранее Колесникова была объявлена подозреваемой по делу о попытке захвата власти в стране. Таким образом, она стала первым фигурантом этого уголовного дела по факту создания Координационного совета оппозиции Белоруссии, которая получила статус подозреваемого, а не свидетеля. Сейчас она находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

Утром 7 сентября неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Спустя сутки власти сообщили, что она пыталась бежать на Украину и была задержана. Соратники оппозиционерки утверждают, что она сопротивлялась насильственному выдворению из страны и порвала свой паспорт.