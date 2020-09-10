Взлом штаба бывшего соперника Лукашенко попал на видео

В Белоруссии опубликовано видео, на котором неизвестные взламывают дверь в штабе бывшего соперника Александра Лукашенко по президентской гонке, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Кадры опубликованы в Telegram-канале Tut.by.

Дверь ломали около десятка людей, их лица были закрыты масками. На видео также попало, как они выносят из офиса компьютеры и другую технику.

9 сентября был задержан юрист штаба Бабарико, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак. Он должен был в это время давать интервью. «Он не зашел в Zoom, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски"», — рассказал пресс-секретарь штаба Глеб Герман.

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Знак арестован и подозревается в призывах к захвату власти. Под стражу заключена глава штаба Бабарико, член президиума КС Мария Колесникова. Ее вызвали на допрос в качестве подозреваемой по делу о попытке захвата власти в стране.

Виктора Бабарико называли главным соперником Лукашенко за президентское кресло. В конце июня он был арестован по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж. Другой участник гонки, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, не был зарегистрирован кандидатом и покинул страну. Штабы Бабарико и Цепкало поддержали кандидатуру Светланы Тихановской — жены популярного блогера Сергея Тихановского, который также находится под стражей.

Президентские выборы состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов, Тихановская — 10 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются пятую неделю. Первые акции жестко разгонялись силовиками. Оппозиция создала Координационный совет для трансфера власти. В настоящий момент все члены его президиума либо задержаны, либо покинули Белоруссию. На свободе в стране остается лишь лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.