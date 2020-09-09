Еще одного белорусского оппозиционера заподозрили в призывах к захвату власти

В Белоруссии еще одного задержанного оппозиционера заподозрили в призывах к захвату власти. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает TUT.by.

Юрист и член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье «Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя», рассказал его адвокат Дмитрий Лаевский.

Утром 9 сентября Знак перестал выходить на связь. Он был задержан и доставлен на допрос в Центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее стало известно, что одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти. Также задержан ее адвокат Илья Салей.

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе в стране остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Утром в среду к ней в квартиру пытались попасть неизвестные.