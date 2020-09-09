Колесникову заподозрили в призывах к захвату власти в Белоруссии

Одна из лидеров белорусской оппозиции, член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак.

«Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами», — сказала она.

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Ранее 9 сентября сообщалось, что Колесникову арестовали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время она находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. «Руководитель следственной группы главного следственного управления Следственного комитета [Александр] Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал отец политика Александр Колесников.

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день власти заявили, что она пыталась покинуть страну, но была задержана. Вскоре стало известно, что Колесникова не дала вывезти себя из страны и для этого порвала свой паспорт. Президент Александр Лукашенко посчитал, что она собиралась бежать из страны, но ее выбросили из машины собственные соратники.

Также неизвестные в гражданской одежде и масках пришли в дом Колесниковой на проспекте Независимости в Минске. По их словам, в квартире политика проводятся «следственные действия», характер которых они «не уполномочены комментировать».

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.