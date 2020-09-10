Лукашенко призвал вернуть Белоруссии ее имидж

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал вернуть стране ее имидж. Об этом он заявил во время представления нового генерального прокурора Андрея Шведа, передает БЕЛТА.

Лукашенко сказал, что прокуратура демонстрирует недостаточную активность в нынешний «непростой» и «острый» период, эта активность должна быть направлена на сохранение независимости и безопасности Белоруссии.

«Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси», — подчеркнул Лукашенко.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны несколько тысяч человек, многие рассказали об избиениях в изоляторах.

Белорусская оппозиция создала Координационный совет для трансфера власти, но почти все члены его президиума уже арестованы или покинули страну. Евросоюз пригрозил санкциями белорусскому руководству.