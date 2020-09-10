Лукашенко попросил силовиков не предавать его

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к сотрудникам силовых структур страны. Видеозапись его встречи с личным составом прокуратуры опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, он до конца будет защищать Белоруссию. «Хотите встать рядом со мной — вставайте. Не хотите — не предавайте», — попросил он.

Также белорусский лидер подчеркнул, что упреки к нему в том, что он никогда не отдаст власть, абсолютно справедливы. «Мне не для того народ эту власть вручил, чтобы ее так взять и бросить. Она в девяностые в грязи валялась», — заявил Лукашенко.

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Он призвал работников прокуратуры давать не только правовую оценку действиям организаторов протестов и агитаторов, но и принимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования.

Ранее 10 сентября Лукашенко сказал «по-мужски», что не отдаст и не бросит власть, поскольку на пост президента его избрал народ.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, ими управляют из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.