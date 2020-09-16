Лукашенко назвал семь этапов плана Запада по уничтожению Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал семь этапов плана Запада по уничтожению республики, передает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, протесты в Белоруссии 10 лет готовили США и их сателлиты: Польша, Литва, Чехия, Украина. Тактика строилась «по классическому американскому учебнику цветных революций», утверждает он.

Первый, подготовительный этап начался после неудавшихся попыток революции в 2006 и 2010 годах. «Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров», — сказал Лукашенко.

На втором этапе были обкатаны технологии дестабилизации. Это произошло за полгода до президентской кампании, во время парламентских выборов. На полную мощность заработала сеть Telegram-каналов, были протестированы новые формы уличной активности.

Третий этап — подготовка к выборам президента, во время которой зарубежные стратеги «подбирали ключи» ко всем слоям общества, создавая для них «героев», утверждает Лукашенко.

Четвертым этапом он назвал президентскую кампанию. «Все силы были брошены на завоевание виртуального большинства за счет фейкового контента в СМИ и создание уверенности в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы, а власть проиграет», — пояснил Лукашенко.

День выборов стал часом икс для попытки реализации «майданного блицкрига», организаторы планировали вывести на улицы городов тысячи протестующих и захватить административные здания и культовые места.

Поствыборный протест оказался шестым этапом. «Кукловоды» сменили тактику и начали представлять протест «в ангельски невинном виде», но одновременно был взят курс «на создание радикального крыла», отметил Лукашенко. Наконец, на седьмом этапе происходит попытка легализации инфраструктуры перемен, заключил президент.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Граждане требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.