Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мифами спонтанность протестов и нелегитимность выборов, передает БЕЛТА.

Лукашенко на встрече с политическим активом страны заявил, что происходящее в Белоруссии не стало «чем-то неожиданным или новым для нас». По его словам, люди постарше помнят, как в 1990-е годы тысячи граждан выходили на улицы, переворачивали и жгли машины, бросали коктейли Молотова в окна к жителям домов.

«Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное — все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», — заверил Лукашенко.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал неидеальными президентские выборы, прошедшие в стране 9 августа. «У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством — это сегодня сложно поставить под сомнение — определил их победителя», — сказал он.

По данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются шестую неделю.