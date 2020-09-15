Глава МИД Белоруссии назвал прошедшие президентские выборы неидеальными

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал неидеальными президентские выборы, прошедшие в стране 9 августа. Об этом сообщает БЕЛТА.

Макей прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президента Александра Лукашенко.

«У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством — это сегодня сложно поставить под сомнение — определил их победителя», — сказал министр.

Макей задался вопросом, на каком основании представители Евросоюза «ставят себя вровень с белорусским народом» и считают себя вправе «единолично выносить вердикты» о приемлемости итогов выборов. «Для меня эти величины точно не равнозначны», — отметил он.

Глава МИД также прокомментировал тот факт, что Боррель в своем выступлении перепутал Белоруссию с Украиной. По мнению Макея, по этой оговорке очевидна «глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя».

По официальным данным, Лукашенко набрал на выборах президента 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются шестую неделю.

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