Белоруссия оценила оговорку главы дипломатии Евросоюза

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей оценил оговорку главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который перепутал страну с Украиной, делая заявление о нелегитимности президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Уже по этой оговорке, к сожалению, глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя очевидна. Возможно, где-то это и наша недоработка. Все могут ошибаться», — сказал Макей.

По словам главы МИД, «тотально огорчает» полное нежелание Евросоюза объективно разобраться в происходящем. «Поэтому оценки Жозепа Борреля считаю категоричными и тенденциозными», — отметил Макей.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз считает сфальсифицированными президентские выборы в Белоруссии 9 августа, а Лукашенко — нелегитимным президентом. Дипломат сначала ошибся и назвал Украину вместо Белоруссии, но затем извинился.