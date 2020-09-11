В ЕС пригрозили расширить санкции против Белоруссии

Глава Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил расширить санкции против в Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов», — заявил он.

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Также Боррель выразил сожаление относительно «все более открытого пренебрежения верховенством закона в Белоруссии, в частности эскалации насилия и принудительного изгнания членов Координационного совета [оппозиции республики]».

Глава Евросоюза обратился к властям Белоруссии с призывом освободить всех незаконно задержанных лиц, включая политических заключенных, и обеспечить, чтобы такие «незаконные действия не продолжались и не повторялись».

Из семи членов президиума Координационного совета шестеро либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Накануне она обратилась к русской интеллигенции и упрекнула ее в недостаточной поддержке протестующих белорусов.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгоняли, были задержаны семь тысяч человек, известно о нескольких погибших. Многие задержанные рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.