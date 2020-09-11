Адвоката Колесниковой арестовали

В Белоруссии арестовали Илью Салея — адвоката лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.

Салей будет содержаться под стражей.

«Следствием принято решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Если до сих пор он был просто задержан на 72 часа, то сейчас мера пресечения содержания под стражей процессуально оформлена», — отметил Германчук и добавил, что у следствия есть 10 дней с момента задержания для предъявления обвинения — до 19 сентября. В этот же срок обвинения предъявят Максиму Знаку и Марии Колесниковой.

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9 сентября Илью Салея задержали в Минске в качестве подозреваемого по уголовному делу. Ему инкриминируют статью 361 («Призывы к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности и обороноспособности») Уголовного кодекса Белоруссии.

Также 9 сентября стало известно, что Колесникова арестована и в настоящее время содержится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. Между тем по уголовному делу о призывах к захвату власти был задержан член президиума Координационного совета (КС) оппозиции юрист Максим Знак.

Шесть из семи членов президиума КС либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. На фоне преследований оппозиционеров она обратилась к русской интеллигенции и упрекнула ее в недостаточной поддержке протестующих белорусов.

В августе представители оппозиции Белоруссии, не согласные с официальными результатами выборов президента, объявили о создании Координационного совета для трансфера власти. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. В КС неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку объединение является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.