Раскрыты детали санкций США против Белоруссии из-за ситуации с Колесниковой

США могут ввести новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с членом президиума Координационного совета Марией Колесниковой. Их детали раскрыл программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, его цитирует РИА Новости.

По его мнению, Вашингтон задумался о том, чтобы прибегнуть к точечным визовым и блокирующим санкциям против Минска. Блокирующие меры означают, что всем физическим и юридическим лицам США запретят осуществлять экономические транзакции с теми, под кого попали санкции. Визовые предполагают как запрет на въезд в Штаты, так и выдворение из страны попавших под санкции.

Тимофеев считает, что меры применят к лицам, которых Вашингтон считает причастными к ситуации с Колесниковой. Эти санкции, вероятно, введут одновременно с санкциями ЕС. Эксперт напомнил, что уже сейчас в черном списке Минфина США есть 10-12 крупных белорусских компаний.

О том, что США рассматривают дополнительные санкции против Белоруссии, ранее заявил госсекретарь Майк Помпео. Он обратился к Минску с призывом «покончить с насилием в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных».

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Исполнительный секретарь КС Иван Кравцов и пресс-секретарь КС Антон Родненков перестали выходить на связь. На следующий день власти заявили, что Колесникова пыталась покинуть страну, но была задержана. КС отрицает ее планы уехать из Белоруссии.

Штаб бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико сообщил, что Колесникова содержится на территории войсковой части Мозырского пограничного отряда. Родненков и Кравцов находятся на Украине.

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