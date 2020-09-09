США рассмотрят санкции против Белоруссии из-за ситуации с Колесниковой

США рассматривают дополнительные санкции против Белоруссии в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает РИА Новости.

«США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии», — сказал политик. Помпео добавил, что американские власти обеспокоены сообщениями о «похищении» Колесниковой.

Госсекретарь США обратился к властям Белоруссии с призывом «покончить с насилием в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных».

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Исполнительный секретарь КС Иван Кравцов и пресс-секретарь КС Антон Родненков перестали выходить на связь. На следующий день власти заявили, что Колесникова пыталась покинуть страну, но была задержана. КС отрицает ее планы уехать из Белоруссии.

Штаб бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико сообщил, что Колесникова содержится на территории войсковой части Мозырского пограничного отряда. Родненков и Кравцов находятся на Украине.

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