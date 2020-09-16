Лукашенко запросил у России новые виды вооружений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика запросила у России новые виды вооружений. Видеозапись его встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

О каких типах вооружений идет речь, Лукашенко не уточнил. По его словам, решение об их поставках примут российские специалисты после анализа сильных и слабых сторон белорусской армии.

«Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко пообещал сохранить общее с российским коллегой Владимиром Путиным отечество, которое, по его словам, простирается от Бреста до Владивостока. Глава республики напомнил, что в послании народу и парламенту перед президентскими выборами он заявил, что россияне стали называть белорусов не братьями, а партнерами. Как утверждает Лукашенко, его услышали «и в Кремле, и везде». «Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то "жиманул" на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок», — подчеркнул белорусский лидер.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, люди требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента, освобождения всех, кто был задержан за участие в митингах против власти, а также наказания для силовиков, разгонявших первые протесты.