Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом в среду, 16 сентября, БЕЛТА сообщили в Минобороны республики.

Шойгу возглавляет военную делегацию из России. Стороны планируют обсудить вопросы военного сотрудничества.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что оборона и безопасность никогда не вызывали споров и сомнений у Москвы и Минска. «Нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомиривали всех, что [нужно] провокаций не допустить, войны не будет и прочее», — отметил он и добавил, что если за пределами белорусских границ «кому-то хочется почесать руки», то «мы можем почесать в любой момент».

В Белоруссии больше месяца продолжаются массовые протесты. Участники требуют отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов.