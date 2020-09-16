Тихановская ответила на обвинение в причастности США к белорусским протестам

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на обвинения в причастности США к протестам в республике. Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.

Она назвала их «пропагандистским штампом». По словам Тихановской, протесты никак не связаны с возможной сменой геополитического курса Белоруссии или взаимоотношений с другими странами.

«Причина протестов в Белоруссии одна и всем известна: [президент страны Александр] Лукашенко проиграл выборы, но не хочет уходить. Народ, который отказал бывшему президенту в доверии и поддержке, требует его ухода», — завила она.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США играют ключевую роль в белорусских протестах. По словам главы ведомства, Вашингтон направил 20 миллионов долларов на организацию антиправительственных акций в республике. «Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. По данным российской разведки, на эти деньги осуществлялось формирование сети независимых блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, а также подготовка активистов к проведению уличных акций.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Многие жители республики не признали итогов голосования. С вечера 9 августа в стране начались массовые протесты. Для разгона митингующих силовики Белоруссии применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты.