В Минске закрыли шесть станций метро

В Минске на фоне ожидающихся протестных акций закрыли шесть станций метро. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление минского метрополитена.

Как отмечается, на вход и выход закрыты станции «Площадь Ленина», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига». Поезда следуют без остановок на данных станциях.

В подземке пояснили, что подобные меры были приняты в «целях обеспечения безопасности пассажиров».

Ранее сообщалось, что в Минск в преддверии намеченных на воскресенье акций протеста снова начали стягивать военную технику. В частности, в городе заметили военные грузовики и автозаки, а также автомобили «Заслон» для строительства укреплений, машины с колючей проволокой и водомет.

В Белоруссии шестую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Демонстранты требуют его отставки и проведения нового и честного голосования. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.