К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику

К резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко стянули бронетехнику. Видео опубликовано в воскресенье, 13 сентября, в Telegram-канале РИА Новости.
На записи показано около 10 бронетранспортеров (БТР) вместе с экипажами машин.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов 9 августа, которые, по данным ЦИК, Лукашенко выиграл, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.
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