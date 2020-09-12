Белоруссия заметила переброску войск США к своим границам

Министерство обороны Белоруссии зафиксировало переброску войск НАТО к своим границам. Об этом заявил глава оборонного ведомства республики Виктор Хренин, передает БЕЛТА.

По его словам, войска альянса заметили на территории Литвы в 15 километрах от белорусской границы.

«Мы на сегодняшний день видим, что в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость" движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде в 15 километрах от нашей государственной границы 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США», — сказал Хренин.

Также он отметил, что вдоль белорусской границы фиксируют полеты разведывательной авиации. «Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков B-52 вдоль нашей государственной границы», — добавил министр.

При этом он отметил, что по итогам совещания с президентом Белоруссии войска, которые были переброшены к западной границе страны, вернулись в места дислокации. По словам Хренина, Вооруженные силы республики продолжают адекватно реагировать на происходящее вблизи государственной границы.

Ранее 12 сентября сообщалось, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко задумался об отводе дополнительных войск с западной границы, развернутых там из-за угрозы военной агрессии со стороны НАТО.

Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии, продолжающиеся уже пятую неделю, координируются и оплачиваются странами Запада, чтобы устроить «цветную революцию». В первую очередь он обвиняет Литву, Польшу, Чехию и Украину. Глава государства в интервью российским СМИ подчеркивал, что не может покинуть пост президента, поскольку сейчас является единственным, кто может защитить страну.