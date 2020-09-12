Лукашенко задумался об отводе войск с западной границы

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко задумался об отводе дополнительных войск с западной границы, развернутых там из-за угрозы военной агрессии со стороны НАТО. Об этом он заявил на совещании с руководством силовых структур страны, передает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что в том случае, если учения в Польше и Литве завершились и «не шевелятся там больше», Минску следует среагировать «адекватно». «Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится», — сказал он.

В начале сентября Лукашенко заявлял, что на западной границе Белоруссии развернута практически половина белорусской армии. Он неоднократно предупреждал, что Белоруссии грозит военная агрессия с территории Польши и Литвы, где разместились войска НАТО.

Подробно эту тему он обсуждал 24 августа во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам самого Лукашенко, он сообщил Москве о грозящей опасности и о том, что в Польшу или Литву из Берлина могут быть переброшены американские самолеты, способные нести ядерное вооружение. Действующий президент уточнял, что, если за границей «дернутся», лидеры двух государств договорились задействовать совместную военную группировку, сформированную в рамках договоренностей о Союзном государстве. Ее основой будет белорусская армия.

Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии, продолжающиеся уже пятую неделю, координируются и оплачиваются странами Запада, чтобы устроить «цветную революцию». В первую очередь он обвиняет Литву, Польшу, Чехию и Украину. Глава государства в интервью российским СМИ подчеркивал, что не может покинуть пост президента, поскольку сейчас является единственным, кто может защитить страну.