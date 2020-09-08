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Лукашенко объяснил свое появление на публике с автоматом в руках

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Николай Петров / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое появление на публике с автоматом в руках заботой о стране. Выдержку из интервью приводит в своем Telegram-канале журналист Роман Бабаян.

Лукашенко хотел доказать протестующим, что он никуда не сбежал и будет до конца защищать страну, которую считает своей.

Ранее Лукашенко отказался «просто так» уходить со своего поста и предрек резню своих сторонников в случае его отставки.

23 августа Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом Калашникова в руках. На ролике, опубликованном в интернете, видно, как глава государства в бронежилете выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке оружие. Примеру Лукашенко последовал его 15-летний сын Николай, облачившийся в военную амуницию. 30 августа пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт вновь опубликовала снимок где он стоит с автоматом перед входом в свою резиденцию.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов 9 августа, которые, по данным ЦИК, Лукашенко выиграл, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.

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