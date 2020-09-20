Пригнанный для разгона протестующих белорусов водомет сломался

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске

В Минске сломался водомет, пригнанный для разгона участников акции протеста. Об этом сообщает TUT.by.

Инцидент случился на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова. Под водометом образовалась лужа из жидкости оранжевого цвета. Силовики пытались починить водомет. Через некоторое время его отогнали.

В воскресенье, 20 сентября, в Белоруссии проходят очередные акции протеста. В Минск стянули спецтехнику, на крыше резиденции президента Александра Лукашенко были замечены снайперы.

В Бресте сотрудник ОМОНа распылил в лицо протестующим перцовый баллончик, а затем сделал предупредительный выстрел в воздух.

Правозащитный центр «Весна» сообщил, что на акциях протеста в разных городах были задержаны по меньшей мере 58 человек.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным результатам, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Митингующие требуют отставки руководства страны и проведения новых выборов. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.