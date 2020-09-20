Правозащитники сообщили о 58 задержанных на митингах в Белоруссии

На акциях протеста, которые проходят в ряде городов Белоруссии, задержаны по меньшей мере 58 человек. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

27 из них были задержаны в Минске, где количество протестующих составило несколько десятков тысяч. Толпа митингующих двинулась от стелы «Минск — город-герой» к резиденции президента страны Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось о жестких задержаниях участников акций протеста. В Гомеле столкновение митингующих с бойцами ОМОН попало на видео. Вооруженные дубинками, они затаскивали людей в автозаки. Некоторым удавалось прорвать оцепление и отбить задержанных у силовиков.

В Бресте сотрудник ОМОН распылил протестующим в лицо перцовый баллончик. Также сообщалось о выстреле бойцом ОМОН в воздух.

Массовые акции протеста и столкновения с силовиками проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Митингующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят западные страны.