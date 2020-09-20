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В Белоруссии ОМОН распылил протестующим в лицо перцовый баллончик

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tg

В белорусском городе Брест сотрудник ОМОН распылил протестующим в лицо перцовый баллончик. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Максим Хлебец.

На кадрах несколько бойцов подходят к протестующим, сцепившимся за руки. Один из силовиков достает баллон и распыляет в лицо участникам акции, после чего сотрудники начинают вытаскивать протестующих из колонны. Вокруг слышны крики.

«Брызгают в лица протестующим перцовыми баллончиками», — подписал Хлебец.

В белорусских городах в воскресенье, 20 сентября, проходят очередные акции протеста. В Минск согнали спецтехнику, к резиденции президента Александра Лукашенко подъехали водометы и грузовые машины с силовиками. На крыше резиденции заметили снайперов. Перекрыты несколько станций метро в центре столицы. В Минске и других городах начались задержания протестующих.

Массовые протесты в Белоруссии идут уже шестую неделю. Они вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.

Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, многие из них рассказали об избиениях в изоляторах. Оппозиция сформировала Координационный совет для трансфера власти. Почти все члены его президиума арестованы или покинули страну. На свободе в Белоруссии остается только писательница, Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.


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