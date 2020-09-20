Сын Лукашенко высказался о протестах в Белоруссии

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко и его помощник по национальной безопасности, Виктор высказался об акциях протеста, которые проходят в стране. Его слова в воскресенье, 20 сентября, приводит «Sputnik Беларусь».

Как отметил сын белорусского лидера, протесты его не пугают.

«Смотрите — убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то — отдыхать, кто-то — со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну, прошли и прошли. Нам было нестрашно», — заявил Виктор, комментируя мотопробег, который состоялся в белорусских городах в воскресенье и в котором он сам принимал участие.

20 сентября в Минске, в частности, проходит акция протеста под названием «Марш справедливости». В ее преддверии в город стянули спецтехнику, а к резиденции Лукашенко пригнали водометы и грузовые машины с силовиками. Также в белорусской столице закрыли несколько станций метро.

По всей Белоруссии шестую неделю проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов президента. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят западные страны.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.