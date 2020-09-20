Белорусский ОМОН стрелял в воздух во время разгона протестов

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Белорусский ОМОН стрелял в воздух во время разгона акции протеста в Бресте в воскресенье, 20 сентября. Видео опубликовано на сайте TUT.by.

На кадрах видно, как силовики задерживают протестующих. Затем один из сотрудников делает выстрел в воздух.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что милиционеры использовали слезоточивый газ «для пресечения противоправных действий протестующих». После этого в них полетели бутылки. В ответ был сделан предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном.

Чемоданова утверждает, что МВД контролирует ситуацию во всех регионах страны.

Ранее один из журналистов опубликовал видео, на котором сотрудник ОМОН распыляет в лицо протестующим перцовый баллончик.

В белорусских городах проходят очередные акции протеста. В Минск согнали спецтехнику, на крыше резиденции президента Александра Лукашенко были замечены снайперы. В столице и других городах начались задержания.

Массовые протесты в Белоруссии идут шестую неделю. Они вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.