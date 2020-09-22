В Белоруссии возбудили 250 уголовных дел с начала избирательной кампании

В Белоруссии за четыре с половиной месяца с начала кампании по выборам президента возбудили 250 уголовных дел. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает правозащитный центр «Весна».

Были открыты дела против самих претендентов на президентский пост, активистов их штабов, а также участников акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании. «Весна» насчитала 200 таких человек, 68 из них признаны политзаключенными.

Среди наиболее часто применяемых статей — «Массовые беспорядки» (правозащитникам известны фамилии 87 фигурантов дел по ней), «Насилие против сотрудника органов внутренних дел», «Уклонение от уплаты налогов». По последнему обвинению были задержаны активисты штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, а также сотрудники компаний, помогавших штабам оппозиционных кандидатов и пострадавшим протестующим.

Бабарико, собиравший подписи для выдвижения кандидатом в президенты, был арестован в конце июня по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало не был зарегистрирован кандидатом и покинул страну. Штабы Бабарико и Цепкало поддержали кандидатуру Светланы Тихановской — жены арестованного блогера Сергея Тихановского.

Выборы состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются седьмую неделю.