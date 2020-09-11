В Белоруссии пропал обвиняемый в массовых беспорядках подросток

В Белоруссии пропал из больницы 16-летний Тимур Мицкевич, обвиняемый в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает Tut.by.

Подросток исчез 8 сентября. В тот день его перевели из реанимации в обычную палату. Родственники утверждают, что на камерах видеонаблюдения видно, как Тимур встретился у больницы с некой девушкой. Родители написали заявление в милицию о пропаже.

13 августа Мицкевич попал в реанимацию детской больницы Минска. Его доставили из РУВД с сотрясением мозга, ушибами, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз и другими травмами. Некоторое время он находился в медикаментозной коме. В семье утверждали, что его избили во время задержания.

3 сентября подростка задержали и доставили на допрос по статье «Массовые беспорядки». Следователи заявили, что он активно участвовал в беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя грузовика. По их словам, Мицкевич попал на камеры видеонаблюдения. В тот же день юноше стало плохо, и его отвезли в больницу.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгоняли, были задержаны семь тысяч человек, известно о нескольких погибших. Многие задержанные рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.