Западные страны собрались расследовать нарушения прав человека в Белоруссии. Об этом свидетельствует сообщение на сайте постпредства США при ОБСЕ.

17 стран-участниц организации запустят «московский механизм» — независимую комиссию экспертов, которая изучит случаи серьезных нарушений прав человека в республике. В частности, они рассмотрят сообщения о фальсификации выборов и существенных препятствиях свободе выражения. Reuters со ссылкой на МИД Дании пишет, что участники механизма выпустят доклад о ситуации в Белоруссии — на это уйдет от шести до восьми недель.

Среди тех, кто примет участие в «московском механизме», — Дания, Бельгия, Канада, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Великобритания, Чехия и США. Страны уже призвали Минск сотрудничать с миссией.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Евросоюз отказал президенту Белоруссии в признании легитимности, в Кремле его, напротив, поддержали.

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