Лукашенко назвал тайную инаугурацию «днем победы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к приглашенным на свою тайную инаугурацию, заявив, что «это день нашей с вами победы». Видеозапись доступна в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что вступает в должность с особым чувством гордости за белорусов, «которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений».

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«День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о церемонии не уведомили. На нее были приглашены несколько сотен человек. Текст президентской присяги Лукашенко произнес на белорусском языке.

В Координационном совете (КС) оппозиции прокомментировали инаугурацию, назвав Лукашенко президентом «исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников». «Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе», — сказал член президиума КС Павел Латушко.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.