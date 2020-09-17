Глава МИД Украины заявил о невозможности быть объективным

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о невозможности быть объективным в оценке международных событий. Об этом он рассказал в интервью газете El Mundo.

Журналист задал ему вопрос, почему Киев критикует строительство «Северного потока-2», хотя Украина сама имеет российские газопроводы, проложенные по ее территории, и получает плату за транзит газа.

«Я не должен быть объективным: я министр иностранных дел, а не объективности. Газ, проходящий через "Северный поток-2", вполне может проходить через Украину. Никто не обязан быть объективным, поэтому я понимаю Германию», — ответил Кулеба. Он также посочувствовал руководству Германии, которому придется принять тяжелое экономическое решение.

Ранее в Европарламенте постановили остановить строительство газопровода «Северный поток-2», ввести новые санкции против российских чиновников и государственных служащих, а также пересмотреть политику ЕС в отношении Москвы в целом. Членов объединения призывают всячески изолировать Россию на международных форумах, например, не приглашать на собрания G7.