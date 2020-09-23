Встреча сторонников и противников Лукашенко в Минске попала на видео

В Минске встретились участники акций в поддержку и против действующего президента Александра Лукашенко. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание Tut.by.

На кадрах противники и сторонники Лукашенко идут навстречу по тротуару. Колонны проходят мимо друг друга, каждая скандирует свои лозунги. Протестующие кричат: «Жыве Беларусь!», их оппоненты — «За батьку!». Один из сторонников Лукашенко пытается кулаком разбить камеру оператору.

Вечером 23 сентября в Минске и других городах Белоруссии проходят массовые акции против инаугурации Лукашенко, которая состоялась днем. Против демонстрантов применяют водометы, дубинки, слезоточивый газ. Два человека ранены, десятки задержаны.

По данным Центризбиркома, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. По всей Белоруссии седьмую неделю продолжаются массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами. Первые акции жестко разгонялись. Митингующие требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов, наказания причастных к насилию против участников протестов.

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