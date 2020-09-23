Протестующих в Минске начали разгонять водометами

В центре Минска протестующих начали разгонять с помощью водометов. Видео опубликовало издание «Наша Нiва».

Водометы применили возле стелы «Минск — город-герой», где собираются участники акции. Протестующие подходят колоннами. Силовики со щитами оттесняют демонстрантов непосредственно от стелы. Начались задержания. При этом сотрудники ОМОН кричат протестующим, которых оттеснили от стелы: «Уходите, сегодня будет больно!»

Ранее сообщалось, что в центре Минска появились автозаки и военные грузовики.

Акции протеста в Минске и других городах связаны с инаугурацией президента Александра Лукашенко, которая состоялась днем 23 сентября. Власти до последнего не раскрывали дату мероприятия, трансляция церемонии не велась.

По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. Это вызвало массовые акции протеста по всей Белоруссии, которые продолжаются уже седьмую неделю. Первые акции жестко разгонялись. Митингующие требуют отставки руководства страны, проведения новых выборов, наказания причастных к насилию против участников протестов.