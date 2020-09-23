Колонна протестующих в Минске попала на видео

В Минске начались акции протеста в связи с инаугурацией президента Александра Лукашенко. Видео с колонной протестующих опубликовано в Telegram-канале Tut.by.

На кадры попали демонстранты, которые движутся к стеле «Минск — город-герой». Люди скандируют: «Жыве Беларусь!» Возле стелы уже собрались люди. Между тем на площадь Независимости вышли сторонники Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в центре Минска появились военные грузовики и автозаки.

В среду, 23 сентября, в 18:00 оппозиция анонсировала акции протеста по всей Белоруссии из-за инаугурации Лукашенко. Церемония вступления президента в должность состоялась днем. Власти до последнего скрывали дату мероприятия, телеканалы его не транслировали.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Массовые акции протеста из-за этого продолжаются уже седьмую неделю.