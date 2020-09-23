Белорусов начали отпускать с работы перед протестами из-за инаугурации Лукашенко

Жителей Белоруссии начали раньше отпускать домой с работы и учебы в день инаугурации президента Александра Лукашенко и перед акцией протеста, которую анонсировала оппозиция, пишет Tut.by.

Издание утверждает, что об этом сообщают десятки читателей, в основном в Минске. Рабочий день сокращен в некоторых IT-компаний, торговых объектах, государственных учреждениях, судах и на производстве.

Студенты рассказывают, что им отменяют вечером занятия или переводят на удаленный режим. Лицей Белорусского государственного университета отменил вечерние курсы для абитуриентов.

Часть работодателей объяснили свои действия безопасностью, другие — возможными проблемами с транспортом. Компания Rozum Robotics объявила 23 сентября праздничным днем в честь инаугурации. Сотрудники гомельского офиса компании «Андерсен» рассказали, что всех работников предупредили, что «завтра может отсутствовать интернет».

В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Власти скрывали дату мероприятия, телеканалы не транслировали церемонию. Оппозиция сравнила происходящее с воровской сходкой. Возле Дворца независимости уже начались задержания. Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило анонсировал в 18:00 протестные акции по всей стране.