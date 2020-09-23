В центре Минска появились автозаки

В центре Минска появились военные грузовики и автозаки, передает Tut.by.

Два грузовика и автозак подъехали к площади Независимости, также на проспекте Победителей замечены несколько автобусов и автозаков.

В среду, 23 сентября, в 18:00 оппозиция анонсировала акции протеста в Минске и других городах из-за инаугурации президента Александра Лукашенко. Днем белорусов начали отпускать домой с работы и учебы. Несколько человек уже были задержаны в центре столицы.

Церемония инаугурации Лукашенко состоялась во Дворце независимости. Власти до последнего скрывали дату мероприятия, телеканалы не транслировали его. Лукашенко назвал свое вступление в должность днем победы.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые акции протеста по всей Белоруссии, которые продолжаются уже седьмую неделю.