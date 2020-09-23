Лукашенко назвал протестующих дрянью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дрянью участников акций протеста и поблагодарил силовиков за то, что они остановили их. Кадры с выступлением Лукашенко перед военнослужащими опубликовала в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

«Вам, ребята в погонах, как олицетворение нашей армии, как представители всех тех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных [улицах] города Минска эту дрянь... Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность. Государство этого никогда не должно забыть. Благодарю вас», — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что он поблагодарил военных за предотвращение катастрофы — срыв гибридного революционного сценария по «расшатыванию основ белорусской государственности». «Вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны», — сказал глава государства.

В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали дату мероприятия.

По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи человек, известно о четырех погибших. Лукашенко заявлял, что за протестами стоит Запад.

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